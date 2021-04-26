1 milyondan fazla Android telefonu etkileyen zararlı yazılım

HumanSecurity, bir milyondan fazla Android kullanıcısını etkileyen PARETO isimli zararlı bir yazılımı tespit etti.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

HumanSecurity isimli güvenlik ekibi, 1 milyondan fazla Android kullanıcısını etkileyen yeni bir zararlı yazılım keşfetti. PARETO isimli yazılım, 30 uygulamaya yerleşmiş bir şekilde tespit edildi. Üstelik bu uygulamaların 9 tanesi, Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

TELEFONLARI TV GİBİ GÖSTERİYOR

Kullanıcıların telefonlarına uygulama ile birlikte bir kit yükleyen zararlı yazılım, telefonları akıllı televizyon gibi göstererek sahte reklamlar yayınlıyor..

Akıllı televizyon reklamları daha yüksek gelir sağladığı için, dolandırıcılar bu yolla haksız kazanç elde ediyor.

YAZILIMIN OLDUĞU UYGULAMALAR

PARETO yazılımının yer aldığı uygulamalar arasında 100 binden fazla yüklemesi olan Flash Light, binden fazla yüklemesi olan Mobile Screen Recorder, yine binden fazla yüklemesi olan Sling Puck 3D Challenge, 10 binden fazla yüklenen Hole Ball King, 50 binden fazla yüklenen Save The Balloons, 10 binden fazla yüklenen Light Torch SOS gibi pek çok popüler uygulama yer alıyor.

Bu uygulamaların Google Play Store'da da yer alması, zararlı yazılımların Android işletim sistemine kolayca girmesini sağlıyor.