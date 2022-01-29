10 binden fazla indirilen Android uygulamada zararlı yazılım bulundu

Araştırmacılar, Android uygulama mağazası Google Play Store'da 10 binden fazla indirilen bir uygulamada zararlı yazılım tespit etti.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Mobil güvenlik hizmeti veren Pradeo'nun sitesinden yayınladığı rapora göre; Araştırmacılar tarafından "2FA Authenticator" adlı kötü amaçlı bir uygulama keşfedildi.

10 BİNDEN FAZLA İNDİRİLDİ

Google Play'de bulunan "2FA Authenticator" isimli uygulamanın 10 binden fazla kez yüklendiği bilgisi verildi.

Ayrıca siber korsanlar tarafından söz konusu uygulamanın, kullanıcıların mobil cihazlarına gizlice kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan analizler sonucu kritik izinlere erişim isteyen uygulamanın, kullanıcıların bankacılık bilgilerini çalmak için finansal hizmetleri hedefleyen "Vultur" adlı kötü amaçlı bir yazılımı otomatik olarak yüklediği ortaya çıktı.

2FA Authenticator uygulamasını kullananlara, uygulamayı hemen silmeleri önerilirken, Google söz konusu uygulamayı mağazadan kaldırdı.