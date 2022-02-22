10 kentilyon dolarlık göktaşından kötü haber: Maden miktarı daha az

10 kentilyon dolar değer biçilen "Psyche 16" isimli göktaşının, beklenenden daha az madene sahip olduğu ortaya çıktı.

NASA, değeri 10 kentilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu "Psyche 16" isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, geçtiğimiz yıl SpaceX ile anlaşmıştı.

NASA, üzerinde çalıştığı aracı Ağustos 2022'de göktaşına fırlatacak.Söz konusu araç, 2023 yılında Mars'ın yer çekimine girecek ve 2026 yılında Psyche 16'ya ulaşacak.

Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, aracın yapımına ise aylar önce başlamıştı.

SANILDIĞI KADAR DEĞERLİ OLMAYABİLİR

NASA'nın 2026'da bir uzay aracıyla ziyaret etmeyi planladığı Psyche 16 adlı asteroide yönelik yeni araştırma, bazı beklentileri suya düşürebilir.

Yeni veriler, göktaşındaki metal yoğunluğunun düşünüldüğünden daha az olduğunu ortaya koydu.

Hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters’te yayınlanan bulgular, asteroidin aslında dev bir demir topu olmadığını gösterdi.

Araştırma ekibi, göktaşının içinde demir yoğunluğunu azaltan gizli bir kaya katmanı olduğuna inanıyor.

DÜNYA'YA OLDUKÇA YAKIN BİR KONUMDA

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen ve 200 kilometrelik bir çapa sahip olan dev göktaşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer göktaşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta göktaşını rahatça gözlemleyebilecek.

DÜNYA EKONOMİSİNDEN DAHA DEĞERLİ

Göktaşında bulunan 10 kentilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir. Ancak NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.