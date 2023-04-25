10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu arızalandı NASA’nın 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu’nun, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir sorundan dolayı arızalandığı bildirildi.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

James Webb arızalandı

10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir sorundan dolayı arızalandı.

NASA, JWST üzerindeki Orta Kızılötesi Enstrümanı'nın (MIRI) bir modunun, en uzun dalga boylarında beklenen ışık miktarını alamadığını söylüyor.

NASA, düzenli aralıklarla yaptığı sistem kontrolleri sırasında bir veri tutarsızlığı keşfettiğini ve sorunu çözmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ağustos ve Kasım 2022 arasında birkaç ay boyunca yine MIRI'de başka sorunlar da yaşanmış ve kısa süre içinde çözülmüştü.