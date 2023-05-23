10 yıllık GTA 5'in toplam satış adedi 180 milyonu aştı Yıllar geçmesine rağmen hala en çok satan oyunların başında gelen GTA 5, şimdiye kadar toplamda 180 milyon satış rakamını geçti.

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2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

2013 yılında GTA 5 çıkış yaptığında büyük bir başarıya imza atmıştı. Öyle ki oyun, ilk 3 gününde 1 milyar dolarlık getiriye imza atarak tüm zamanların rekorunu kırmayı da başarmıştı.

GTA serisi 400 milyondan fazla sattı

Take-Two Interactive, son mali raporunda Grand Theft Auto serisi ile ilgili son rakamları paylaştı.

Mart 2023 itibarıyla, GTA serisi dünya çapında 400 milyon sattı ve Grand Theft Auto 5, 180 milyonluk satışla bu rakamın yüzde 45'ini oluşturuyor.

Oyunun her çeyrekte milyonlarca dolar kazandıran çok oyunculu modu Grand Theft Auto Online, gelirlerin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Take-Two Interactive, Grand Theft Auto 5'in (tek oyunculu ve çok oyunculu) şirketin en büyük üçüncü gelir kaynağı olduğunu söylüyor.