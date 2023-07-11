100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı! Threads'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı Instagram başkanı Adam Mosseri, Threads'e gelecek yeni özellikleri açıkladı.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i piyasaya sürdü.

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Threads yeni özelliklere kavuşuyor

Threads, ana sayfa akışında şimdilik önerilen içeriğin ve takip edilen gönderilerin bir karışımını sunuyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri, yakında alternatif ana sayfa akışının geleceğini duyurdu.

Threads web üzerinden ziyaret edilebilse de masaüstü arayüzü henüz bulunmuyor. Gönderi paylaşımı yalnızca mobil uygulama aracılığıyla yapılabiliyor. Mosseri'ye göre şirket, bu konu üzerinde de çalışıyor.

Ana sayfa akışında takip edilenler seçeneği ve farklı Threads hesapları arasında geçiş yapma gibi yenilikler de önümüzdeki haftalarda uygulamaya eklenecek.