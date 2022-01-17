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    117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk uçak: ROC

    Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk "ROC" isimli uçak, göreve hazır.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 16:54
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    117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk uçak: ROC

    Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk "Roc" isimli uçak, ilk olarak 2019 yılında Kaliforniya’daki Mojave Havalimanı’ndan havalanmıştı.

    Çift gövdeli ROC, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilmesi için özel olarak geliştirildi.

    UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİ

    Altı Boeing 747 motorundan güç alan devasa uçak hakkında daha fazla bilgi almak ve uçuş görüntülerini izlemek için aşağıdaki bağlantıdan videomuza göz atabilirsiniz.

    117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk uçak: ROC - YOUTUBE'DAN İZLE

    ROC

    roc

    roc

    roc


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