12 milyar ışık yılı uzaklıktaki Einstein halkası görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki Einstein halkasının fotoğrafını çekti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

Einstein halkasını görüntüledi

NASA'nın yenilikçi James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir Einstein halkasının çarpıcı görüntüsünü yakaladı.

James Webb'in yeni fotoğrafındaki Einstein halkasını, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki SPT-S J041839-4751.8 adlı galaksi oluşturuyor.

Einstein halkası nedir

Albert Einstein, uzaktan gelen bir yıldız ışığı bir gök cisminin yakınından geçerken, yer çekiminin ışığı bükerek yolunu değiştireceğini ve mercek etkisi yaparak ışığın parlaklığını artıracağını öngördü.

Einstein halkası; bir galaksi ya da yıldız gibi bir kaynaktan bir başka galaksi ya da kara delik gibi devasa bir kütleden çıkan ışık kaynağının, yerçekimsel merceklemesine doğru giden ışığın deformasyonuna deniyor.

Einstein Halkası, aslında uzayın her yerinde gördüğümüz kütleçekimsel merceklenme fenomenin en büyüleyici sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç olay, en basit anlamda evrenin dev objelerinin devasa kütleçekimleri nedeniyle, tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

Günümüzde bilim insanları, kütleçekimsel merceklenmeden faydalanarak milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızları görüntüleyebiliyor.