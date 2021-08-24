12 yaşındaki çocuk, NFT ile 322 bin dolar kazandı

12 yaşındaki çocuk, NFT ile 322 bin dolar kazandı

12 yaşındaki Benyamin Ahmed'in oluşturduğu balina NFT'leri, 24 saatte tükendi ve 322 bin dolar civarında gelir getirdi.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son aylarda oldukça popüler hale geldi.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara kadar çıkmıştı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KOLEKSİYONU REKOR FİYATA SATILDI

12 yaşındaki Benyamin Ahmed'in, Weird Whales (Garip Balinalar) ismini verdiği bir NFT koleksiyonu, 9 saat içinde tükendi ve 322 bin dolar kazandırdı.

Ahmed, NFT’ye çevirebileceği resimleri Photoshop yardımıyla oluşturmaya başladı. Ancak bunun çok fazla zaman aldığını gören çocuk, babasından yardım istedi.

Ardından babası Imran Ahmed, python komut dosyası kullanarak tonlarca NFT oluşturmanın daha kolay bir yolunu buldu ve ortaya aşağıdaki NFT koleksiyonu çıktı.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Geçtiğimiz aylarda Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" şeklindeki ilk tweet'i NFT olarak şifrelenmiş ve 2.9 milyon dolara satılmıştı.

Öte yandan, birkaç hafta önce World Wide Web’in mucidi olan Berners-Lee; internet ağını oluşturmak için yazdığı kodları NFT olarak 5.4 milyon dolara satmıştı.