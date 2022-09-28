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- 13 milyon kez indirilen Android ve iOS uygulamalarında zararlı yazılım tespit edildi
13 milyon kez indirilen Android ve iOS uygulamalarında zararlı yazılım tespit edildi
- Haber Merkezi
- 28.09.2022 - 09:53
Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.
Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.
Siber güvenlik uzmanları, hem iOS hem de Android işletim sisteminde "Scylla" isimli yeni bir reklam dolandırıcılığı yazılımı tespit etti.
Google Play Store’da ve App Store'da onlarca uygulamada Scylla yazılımının izlerine rastlandı. Üstelik bu uygulamalar, toplamda 13 milyondan fazla indirildi.
Uygulamalar kaldırıldı
Araştırmacılar, Google ve Apple’a bu uygulamaları bildirerek Android ve iOS mağazalarından uygulamaların kaldırılmasını sağladı.
Ancak yine de aşağıdaki uygulamalardan herhangi biri telefonunuza yüklüyse, hemen kaldırmanızda fayda var:
iOS:
- Loot the Castle
- Run Bridge
- Shinning Gun
- Racing Legend 3D
- Rope Runner
- Wood Sculptor
- Fire-Wall
- Ninja Critical Hit
- Tony Runs
Android:
- Super Hero-Save the world!
- Spot 10 Differences
- Find 5 Differences
- Dinosaur Legend
- One Line Drawing
- Shoot Master
- Talent Trap – NEW
Eğer Android kullanıcısıysanız, Google Play Protect güvenlik seçeneğini açtığınızda, uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyor. iOS’da ise bu uygulamaları yükleyen kullanıcılara bildirim gönderiliyor.