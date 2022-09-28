13 milyon kez indirilen Android ve iOS uygulamalarında zararlı yazılım tespit edildi

13 milyon kez indirilen Android ve iOS uygulamalarında zararlı yazılım tespit edildi

App Store ve Google Play'de toplamda 13 milyon kişi tarafından indirilen uygulamalarda "Scylla" adı verilen reklam yazılımı keşfedildi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Siber güvenlik uzmanları, hem iOS hem de Android işletim sisteminde "Scylla" isimli yeni bir reklam dolandırıcılığı yazılımı tespit etti.

Google Play Store’da ve App Store'da onlarca uygulamada Scylla yazılımının izlerine rastlandı. Üstelik bu uygulamalar, toplamda 13 milyondan fazla indirildi.

Uygulamalar kaldırıldı

Araştırmacılar, Google ve Apple’a bu uygulamaları bildirerek Android ve iOS mağazalarından uygulamaların kaldırılmasını sağladı.

Ancak yine de aşağıdaki uygulamalardan herhangi biri telefonunuza yüklüyse, hemen kaldırmanızda fayda var:

iOS:

Loot the Castle

Run Bridge

Shinning Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs

Android:

Super Hero-Save the world!

Spot 10 Differences

Find 5 Differences

Dinosaur Legend

One Line Drawing

Shoot Master

Talent Trap – NEW

Eğer Android kullanıcısıysanız, Google Play Protect güvenlik seçeneğini açtığınızda, uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyor. iOS’da ise bu uygulamaları yükleyen kullanıcılara bildirim gönderiliyor.