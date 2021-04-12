1.3 milyon kişinin verilerinin çalındığı iddiasına Clubhouse'tan açıklama geldi

Bir hacker platformunda, 1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının verileri paylaşıldı. Clubhouse ise bunun bir saldırı olmadığını söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 533 milyon kullanıcının bilgileri çalınmıştı.

Daha sonra ise siber saldırganlar, iş odaklı sosyal medya platformun LinkedIn'den 500 milyon kullanıcının verilerini çaldı.

Siber saldırı haberlerine, geçtiğimiz günlerde Clubhouse da karıştı. Son zamanların popüler sesli sohbet uygulamasında yer alan 1.3 milyon kullanıcının verileri, bir hacker platformunda paylaşıldı.

Paylaşılan veriler arasında kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL’si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram adı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi ve kullanıcıları davet eden profil adı gibi bilgiler yer alıyor.





CLUBHOUSE'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Clubhouse, paylaşılan verilerin zaten uygulama içerisinde bulunabileceğini ve bunun bir saldırı olmadığını açıkladı. Yani isteyen herkes, Clubhouse'daki milyonlarda insanın isim, fotoğraf URL’si, kullanıcı adı ve takipçisi sayısı gibi bilgilerine zaten erişebiliyor.

Öte yandan davetiye sistemiyle erişim sağlanabilen uygulama, geçtiğimiz haftalarda siber saldırı kurbanı olmuş ve uygulamadaki sesli sohbetler internete sızdırılmıştı.

Güvenlik açığından faydalanan kullanıcıyı sonsuza kadar engellediğini açıklayan şirket, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için yeni güvenlik önlemleri aldığını belirtmişti.