Petrol
92.74
-1.10%
Euro
18.5217
-0.08%
Dolar
18.6164
0.19%
Altın
982.91
0.02%
Borsa
3908
0.75%
Bitcoin
382.859
-1.76%
BTXN Coin
10.50
-1.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    130 binden fazla indirilen 5 uygulama, banka hesaplarını çalıyor

    Google Play Store'da tespit edilen 5 uygulamanın, banka hesaplarını ele geçirebildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    130 binden fazla indirilen 5 uygulama, banka hesaplarını çalıyor

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    Threat Fabric tarafından yürütülen bir çalışmada, Android'in resmi uygulama marketi Google Play Store'da tespit edilen 5 uygulamanın banka hesaplarını ele geçirebildiği ortaya çıktı.

    130 binden fazla indirildiler

    Google'ın hemen kaldırdığı uygulamalar, şimdiye kadar 130 binden fazla indirilmişti.

    Yapılan açıklamaya göre söz konusu uygulamalar, 'Trojan Sharkbot' adında yeni bir kötü amaçlı yazılım içeriyor.

    google

    SharkBot'un tam anlamıyla aktif olabilmesi için Erişilebilirlik İzinleri ve Hizmetlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

    Zararlı yazılım tespit edilen uygulamalar ise şöyle:

    • Recover Audio, Images & Videos -100 bin indirme
    • Codice Fiscale 2022 - 10 bin indirme
    • Zetter Authentication – 10 bin indirme
    • File Manager Small, Lite – 1.000 indirme
    • My Finances Tracker – 1.000 indirme

    Eğer Android kullanıcısıysanız, Google Play Protect güvenlik seçeneğini açtığınızda, uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyor.


    Togg hakkında merak edilenler
    Gündem

    Togg hakkında merak edilenler

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı
    3. Sayfa

    İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı

    Görüş Bildir