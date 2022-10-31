130 binden fazla indirilen 5 uygulama, banka hesaplarını çalıyor

Google Play Store'da tespit edilen 5 uygulamanın, banka hesaplarını ele geçirebildiği ortaya çıktı.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Threat Fabric tarafından yürütülen bir çalışmada, Android'in resmi uygulama marketi Google Play Store'da tespit edilen 5 uygulamanın banka hesaplarını ele geçirebildiği ortaya çıktı.

130 binden fazla indirildiler

Google'ın hemen kaldırdığı uygulamalar, şimdiye kadar 130 binden fazla indirilmişti.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu uygulamalar, 'Trojan Sharkbot' adında yeni bir kötü amaçlı yazılım içeriyor.

SharkBot'un tam anlamıyla aktif olabilmesi için Erişilebilirlik İzinleri ve Hizmetlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Zararlı yazılım tespit edilen uygulamalar ise şöyle:

Recover Audio, Images & Videos -100 bin indirme

Codice Fiscale 2022 - 10 bin indirme

Zetter Authentication – 10 bin indirme

File Manager Small, Lite – 1.000 indirme

My Finances Tracker – 1.000 indirme

Eğer Android kullanıcısıysanız, Google Play Protect güvenlik seçeneğini açtığınızda, uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyor.