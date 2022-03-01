15 dakikada tam şarj: OPPO'dan 150W hızlı şarj teknolojisi

OPPO, 150W SuperVOOC hızlı şarj sistemini duyurdu. Yeni teknoloji, akıllı telefonların bataryasını 15 dakikada dolduruyor.

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi.

Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

OPPO'DAN 150W HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni nesil 150W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini duyurdu.

4.500 mAh bataryayı sadece beş dakika içerisinde yüzde 50’ye kadar şarj eden yeni teknoloji, 15 dakikada ise bataryayı tam doldurabiliyor.

150W hızlı şarj destekli şarj adaptörleri, ilk olarak bu yılın ikinci çeyreğinde çıkacak olan ve henüz adı açıklanmayan bir OnePlus akıllı telefon modeliyle gelecek.

OnePlus, yeni teknoloji sayesinde 150W hızla şarj edilen bir bataryanın 1600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin yüzde 80'ini korumaya devam edeceğini belirtiyor.