15 yaşında öldürülen Kiyan Prince, deep fake ile FIFA 21'e eklendi

FIFA 21, 15 yıl önce bıçaklanarak öldürülen genç futbolcu Kiyan Prince'i Deep Fake teknolojisiyle yeniden canlandırarak oyuna dahil etti.

Geleceğin yıldız futbolcularından biri olarak gösterilen Kiyan Prince, Queens Park Rangers'da forma giyiyordu. Ancak Prince, Edgware'deki okulunun önünde 2006 yılında bir kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak öldürüldü.

EA Sports, eğer yaşasaydı bugün 30 yaşında olacak olan Kiyan'ı deep fake teknolojisi ile FIFA 21'e ekleyerek, onu anmaya karar verdi.

DEEP FAKE İLE CANLANDIRILDI

30 yaşındaki Kiyan'ın görüntüleri; gelişmiş deep fake teknolojisi, illüstrasyon ve bilim insanları ile Kiyan'ın ailesinden gelen girdilerin bir kombinasyonu ile oluşturuldu.

Kiyan'ın babası Dr. Mark Prince OBE, oğlunun çocukluk hayalini gerçekleştiren görüntülerinin diğer savunmasız gençlere de aynı şeyi yapma konusunda ilham vereceğini umduğunu belirterek, "O, hayatı çok erken elinden alınmış genç siyah bir çocuktu." dedi.

Şu anda QPR'nin teknik direktörü olan eski yıldız Les Ferdinand, "Bu insanların çoğu, bu nesil, FIFA oynuyor. Kiyan'ı görecekler ve bu sadece birinin zihniyetini değiştirebilirse, o zaman bir fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kiyan'ın öldürülmesi, İngiltere'de yasaların değişmesine kadar uzanan önemli uygulamalara yol açmıştı. Bıçaklama olayının ardından, İngiltere'de insanların yasal olarak bıçak alabilecekleri yaş 18'e çıkartılmıştı.





DEEP FAKE NEDİR

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür.

Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak, mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.

Deepfake; ünlülerin pornografik videolarında, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için, bu teknoloji ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor.