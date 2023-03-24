150 yıllık teknoloji devi Toshiba satılıyor Özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners, Toshiba'yı 15 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Haber Merkezi

1875 yılında kurulduktan sonra 1939 yılında Toshiba adını alan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devinde sular durulmuyor.

1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından 2020 yılında çekilen ve CEO'su istifa eden şirketin başkanı, yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından görevden alınmıştı.

Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla bölünme kararı aldığını geçen yılın başlarında duyurmuştu.

Toshiba resmen satılıyor

Bir süre önce satış kararı alan Japon devi Toshiba, olası satışı için 10 potansiyel talip olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners, Toshiba'yı 15 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Japan Industrial Partners, Toshiba'nın yönetimi için bir konsorsiyum oluşturacak ve çoğu Japonya merkezli toplamda 20 firma, bu konsorsiyumda yer alacak.

Japan Industrial Partners'in Toshiba'yı Japon hükümetinden de uzaklaştıracağı ve tamamen özel bir şirket haline getireceği de gelen bilgiler arasında.

Sektör kaynaklarına göre, söz konusu satın alma temmuz ayı sonunda başlayacak ve birkaç ay içerisinde tamamlanacak.