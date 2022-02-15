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- Yaşam ihtimali olan yeni bir gezegen keşfedildi
Yaşam ihtimali olan yeni bir gezegen keşfedildi
- AA
- 15.02.2022 - 17:44
- Güncelleme : 15.02.2022 - 17:45
Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Güneş sistemine 4,23 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, Dünya'nın kütlesinin 0,26'sı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi. Keşfedilen gezegene "Proxima Centauri d" ismi verildi.
Portekiz Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanları, gezegene dair ilk belirtileri 2020'de fark edip, ESPRESSO ve Güney Avrupa Gözlemevi'ne ait Şili'nin Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la 2 yıl gözlemledi.
Yörüngesinde Proxima b ve Proxima c gezegenlerini barındıran, Erboğa Takımyıldızı'ndaki Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan Proxima d gezegeninin yıldızına, Merkür'ün Güneş'e mesafesinin 10'da 1'i yakınlıkta olduğu, yörüngede 1 dönüşünü 5,12 günde tamamladığı tespit edildi.
EN HAFİF ÖTE GEZEGENLERDEN BİRİ
Radyal hız (RV) kullanılarak kütlesi ölçülen Proxima d'nin, bilinen en hafif ötegezegenlerden biri olduğu belirlendi.
YAŞAM İHTİMALİ VAR
Yıldızının yaşanabilir yörünge bölgesinde yer alan gezegende, suyun sıvı kalabileceği değerlendiriliyor.