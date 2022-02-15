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Yaşam ihtimali olan yeni bir gezegen keşfedildi

Yaşam ihtimali olan yeni bir gezegen keşfedildi

Bilim insanları, Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde üçüncü bir gezegen keşfetti.