16 inç MacBook Pro'nun donanım seçenekleri güncellendi

Apple, 16 inçlik MacBook Pro modeline AMD Radeon Pro 5600M grafik kartlı yeni bir donanım seçeneği sundu.

ABD’li teknoloji devi Apple, 16 inçlik yeni Macbook Pro modelinin tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti.

Bir önceki modele göre çok daha ince bir tasarıma sahip olan yeni Macbook Pro, Touch Bar ve Touch ID özelliklerini de kullanıcılara sundu..

16 inç büyüklüğünde retina ekran barındıran MacBook Pro, 500 nit parlaklığa ve 3072×1920 piksel çözünürlüğe sahip.

512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan MacBook Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanmıştı:

512 MB MacBook Pro:

2,6 Ghz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i7 işlemci (6 çekirdek)

16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5300M ekran kartı



512 GB SSD depolama

1 TB MacBook Pro:

2,3 GHz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i9 işlemci (8 çekirdek)



16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı



1 TB SSD depolama

YENİ GRAFİK KARTI SEÇENEĞİ SUNULDU

Apple'ın daha önce açıklanan yükseltme seçeneklerine ek olarak yeni bir grafik kartlı seçeneği de satışa sunuldu. MacBook Pro'nun Radeon Pro 5600M grafik kartına sahip sürümü, cihazın fiyatını 5 bin 600 lira daha yükseltiyor.

Apple'a göre 8GB HBM2 belleğe sahip bu grafik kartı, AMD Radeon Pro 5500M'den yüzde 75 daha hızlı.

MACBOOK PRO FİYATI

16 inçlik MacBook Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ise şu şekilde:

512 GB depolama sürümü: 18 bin 299 TL

1 TB depolama sürümü: 21 bin 499 TL

Apple, 'bana bu özellikler yetmez' diyen kullanıcılar için yükseltme seçenekleri de sunuyor. Ekran kartını, depolama alanını ve RAM kapasitesini en yüksek değerlere getirdiğinizde ise MacBook Pro'nun fiyatı 50 bin liranın üzerine çıkabiliyor.