17 milyon dolar çalmıştı! Eski Apple çalışanına hapis cezası Apple’dan yaklaşık 17 milyon dolarlık hırsızlık yapan eski bir çalışan, 19 milyon dolarlık tazminat ve 3 yıl hapis cezası aldı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, şirketi 17 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla şimdilerde eski bir çalışanıyla uğraşıyor.

Eski Apple çalışanı; Apple'ı hırsızlık, komisyon alma ve kara para aklama yoluyla milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Dhirendra Prasad ismindeki çalışan, hakkında açılan davadaki iddialara göre, telefon ve posta dolandırıcılığı yapmak, komplo ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak gibi suçlara karıştı.

Prasad, ayrıca vergi kaçırma ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor.

3 yil hapis cezası aldı

Apple’dan yaklaşık 17 milyon dolarlık hırsızlık yapan eski çalışan, 19 milyon dolarlık tazminat ve 3 yıl hapis cezası aldı.

Prasad, Mart 2022’de suçlanmış ve geçen yılın kasım ayında Apple’ı dolandırmak için komplo kurma ve ilgili vergi suçlarını kabul etmişti.

10 yıl Apple'da çalıştı

Aralık 2008 ile Aralık 2018 arasında Apple'da Küresel Hizmet Tedarik Zinciri departmanında çalışan Prasad'ın, tüm bu suçlamalara konu olan faaliyetleri bu tarih aralığında yaptığı söyleniyor.

Prasad; komisyon almak, sahte onarım emirleri kullanarak parçaları çalmak ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak da dahil olmak üzere, Apple'daki konumunu kötüye kullanmaktan hakim karşısına çıktı.