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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı belli oldu

    VGChartz'ta paylaşılan verilere göre PlayStation 5 şu ana kadar 8.64 milyon adet satmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 09:20
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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı belli oldu

    Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

    8 MİLYON SATIŞI GEÇTİ

    VGChartz'ın son paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar PlayStation 5 toplamda 8.64 milyon adet sattı.

    Sony tarafından 31 Mart 2021'e kadar PlayStation 5'in 7.8 milyon sattığı resmi olarak açıklanmıştı.

    playstation 5

    2021'DE SATIŞLAR 18 MİLYONU AŞABİLİR

    Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet PS5 satışını geride bırakabilir. Ancak son zamanlarda yaşanan çip tedarik sorunları, Sony'nin bu rakama ulaşmasını oldukça zorlaştıracak.

    Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

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