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    Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti, 16 Mayıs'ta gerçekleşen Ay tutulmasının fotoğraflarını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 11:04
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    Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda burası, uzaydan fotoğraf çekmek için harika bir yer.

    16 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 05.30 sularında gerçekleşen süper kanlı Ay tutulması, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından da gözlemlendi.

    Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yukarıdaki istasyondaki Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti, doğa olayını fotoğrafladı.

    Uzaydan Ay tutulması

    İtalyan astronot, çektiği fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ay tutulması manzaraları:

    Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı #1

    Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı #2

    Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı #3

    Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı #4


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