17,7 milyon takipçili fenomen maymun George hayatını kaybetti

TikTok’ta 17.7 milyon takipçisi olan ünlü maymun George, rutin diş kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası yaşamını yitirdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı videolarla 17,7 milyon takipçiye ulaşan ünlü maymun George, bu kez sevenlerini üzdü.

Fenomen maymun, rutin diş kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası yaşadığı komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan George’un ailesi yayınladıkları TikTok mesajında “Yıkıcı haberlerimiz var” yazarak haberi duyurdu.

"7 HAZİRANDA ÖLDÜ"

Yayınlanan mesajda, "George dişlerini rutin olarak kontrol ettirmek için veterinere gitti. Bu sırada anestezi ile ilgili komplikasyonlar yaşandı ve hayatı için uzun bir mücadele başladı. 7 Haziran saat 16.00'da Georgie öldü. O, her şey karanlık göründüğünde gelen bir ışıktı.” ifadeleri kullanıldı.

12 yaşındaki maymuna dünyanın dört bir yanından oyuncak ve yiyecek gönderilirken, George’un bu hediye ve yiyecekleri kamera önünde açtığı videolar takipçileri tarafından beğeniyle takip ediliyordu.