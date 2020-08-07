18 metrelik dev robot hareket etmeyi başardı

Japonya'nın Yokohama şehrinde üretilen dünyanın en büyük robotu, bacaklarını kaldırıp indirdi.

Japonya'nın Yokohama kentindeki Gundam Fabrikası'nda yapım aşamasında olan 18 metrelik ve 25 tonluk dev robot, şu ana kadar üretilen dünyanın en büyük robotu olma özelliğini taşıyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenmesine rağmen Ekim 2020'de tamamlanması beklenen dev robot, bacaklarını indirip kaldırmayı başardı.

Robotun etrafına kurulan dev vinçlerde mühendisler, hareketli parçaların üzerinde çeşitli mekanik testler yapıyor. Ocak ayından beri robotun üzerinde çalışan mühendisler, robotu Yokohama Limanı'ndaki fabrikada 1 yıl boyunca sergileyecek.

Robotun adım atarak ne kadar yürüyeceği ise şimdilik bilinmiyor.