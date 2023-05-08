1.8 milyon! CS:GO kendi oyuncu rekorunu kırdı

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Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyor.
CS:GO'nun yeni oyununun çıkacağına dair haberlerin gelmesinin ardından oyun adeta küllerinden doğdu.
2012'de Valve tarafından piyasaya sürülen Counter-Strike serisi, yıllar sonra bile güncelleme almamasına rağmen, Steam'de çevrimiçi rekoru kırdı.
CS:GO kendi rekorunu kırdı
Son olarak şubat ayında 1,32 milyondan fazla kişi aynı anda CS:GO oynarken, mart ayında bu rekor 1.4 milyon ile yenilenmişti.
SteamDB'nin verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive, 6 Mayıs 2023 tarihinde 1.8 milyon oyuncu ile kendi rekorunu kırdı.