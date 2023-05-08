1.8 milyon! CS:GO kendi oyuncu rekorunu kırdı 2012'de piyasaya sürülen CS:GO yıllar sonra Steam'de anlık oyuncu rekorunu yine kırmayı başardı.

ensonhaber.com

Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyor.

CS:GO'nun yeni oyununun çıkacağına dair haberlerin gelmesinin ardından oyun adeta küllerinden doğdu.

2012'de Valve tarafından piyasaya sürülen Counter-Strike serisi, yıllar sonra bile güncelleme almamasına rağmen, Steam'de çevrimiçi rekoru kırdı.

CS:GO kendi rekorunu kırdı

Son olarak şubat ayında 1,32 milyondan fazla kişi aynı anda CS:GO oynarken, mart ayında bu rekor 1.4 milyon ile yenilenmişti.

SteamDB'nin verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive, 6 Mayıs 2023 tarihinde 1.8 milyon oyuncu ile kendi rekorunu kırdı.