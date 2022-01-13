19 yaşındaki genç, 13 farklı ülkedeki Tesla modellerini hackledi

Almanya'da yaşayan 19 yaşındaki bir genç, dünyanın dört bir yanından 25'ten fazla Tesla aracı hacklediğini duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman güvenlik sorunları nedeniyle eleştiriliyor.

Almanya'da yaşayan 19 yaşındaki bir bilgisayara korsanı; 13 farklı ülkede bulunan 25'ten fazla Tesla aracın sistemini hackleyip kontrolünü kısmi olarak ele geçirdiğini öne sürdü.

TESLA'YI UZAKTAN KONTROL ETTİ

David Colombo isimli genç, güvenlik açığı nedeniyle Tesla araçlarındaki pencerelerin kilidini açabildiğini, güvenlik kameralarını izleyebildiğini ve araçları anahtarsız çalıştırabildiğini söylüyor.

Öte yandan Colombo, söz konusu açığın aracı uzaktan kullanmaya izin vermediğini belirtiyor.

Tesla güvenlik üzmanları ise, olayın yaşanmasının ardından Colombo ile iletişime geçerek bilgi aldı.

Otonom sürüş teknolojilerinin hızla büyümesiyle birlikte, araçların veri güvenliği her zamankinden daha fazla endişeye neden oluyor.

2025 yılına kadar, bilgisayarlı bir veritabanına bağlanacak tahmini 470 milyon araç olacak ve bu da onları siber suçlular için hedefler haline getirecek.



Geçen sonbaharda Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil sürücülerinin kişisel verilerinin bilgisayar korsanları tehdidinden korunmasını sağlamak için düzenleyicilerle birlikte çalışacağına söz vermişti.



