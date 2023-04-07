1900 TL'lik oyun ücretsiz: Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine nisan ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, nisan ayında platforma 5 yeni oyun eklenecek ve bu oyunların toplam değeri 1900 TL.
Xbox Game Pass nisan oyunları
Loop Hero (Konsol ve PC) - Eklendi
Iron Brigade (Bulut ve Konsol) - Eklendi
Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC) - 12 Nisan
NHL 23 (Konsol EA Play) -13 Nisan
Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC) - 18 Nisan
Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
Aşağıdaki oyunlar, 15 Nisan itibarıyla Xbox Game Pass platformundan kaldırılacak.
Life is Strange: True Colors (Bulut, Konsol ve PC)
Moonglow Bay (Bulut, Konsol ve PC)
Panzer Corps II (PC)
Rainbow Six Extraction (Bulut, Konsol ve PC)
The Dungeon of Naheulbeuk (Bulut, Konsol ve PC)
The Long Dark (Bulut, Konsol ve PC)
The Riftbreaker (Bulut, Konsol ve PC)