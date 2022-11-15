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Çok bulutlu 10 C
    Çin, gizemli uydular fırlatmaya devam ediyor

    Çin, gizemli uydular fırlatmaya devam ediyor

    Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
    • 15.11.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:59
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    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

    Uydular yörüngeye yerleşti

    Fırlatma görevinin ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti. Uydular; toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.

    yoagan

    Uydular gizemini koruyor

    Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığı söyleniyor.

    Yaogan serisine ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu.


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