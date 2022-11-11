1986 yılında patlayan uzay gemisi Challenger'ın enkazı bulundu

1986'da fırlatıldıktan kısa süre sonra patlayan uzay gemisi Challenger'ın bir parçası Florida kıyılarında tespit edildi.

Challenger'ın 28 Ocak 1986'daki lansmanı ABD genelinde canlı olarak yayınlanmış, ancak kalkıştan sadece 73 saniye sonra uzay aracı havaya uçmuştu.

Challenger'dan bir sol yan panel, 2003 yılında parçalanan mekik Columbia'nın bir parçasıyla Kennedy Uzay Merkezi ziyaretçi kompleksinde sergileniyor.

Uzay gemisinin yeni enkazı bulundu

1986'da fırlatıldıktan kısa süre sonra patlayan uzay gemisi Challenger'ın bir parçası Florida kıyılarında bulundu.

Bulunan enkazın, talihsiz uzay aracına ait şimdiye kadarkilerin en büyük parça olduğuna inanılıyor.

NASA, "Bermuda Şeytan Üçgeni" ile ilgili bir belgesel üzerinde çalışan TV ekibinin, mart ayında Cape Canaveral yakınlarındaki deniz tabanında enkazla karşılaştığını açıkladı.

ABD hükümeti, mekik enkazının yasal olarak sahibi ve yeni keşfedilen parça, NASA onunla ne yapacağını bulana kadar okyanus tabanında kalacak.