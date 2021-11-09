Euro
11.2711
0.43%
Dolar
9.7205
0.44%
Altın
570.49
0.51%
Borsa
1.63
1.34%
Bitcoin
661.194
3.61%
BTXN Coin
22.81
-3.87%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    199 gün uzayda kalan astronotlar Dünya'ya indi

    SpaceX'in 4 astronotu taşıyan uzay aracı Dragon Endeveaur, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde iniş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    199 gün uzayda kalan astronotlar Dünya'ya indi

    ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in "Dragon Endeveaur" uzay aracı, 6 aylık görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya döndü.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan astronotlar Shane Kimbrough, Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Akihiko Hoshide, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde indi.

    8 SAATLİK YOLCULUK

    Dragon Endeveaur'un uzaydan Dünya'ya varışı yaklaşık 8 saat sürdü. İlk etapta uzay istasyonu etrafında dönmeye başlayan uzay aracı, uçuşunun yaklaşık son 1 saatinde Dünya atmosferine girdi.

    199 gün uzayda kalan astronotlar Dünya'ya indi - VİDEO

    NASA UZAY

    SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da uzaya gönderilen astronotlar, 199 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptı.

    SpaceX, bir sonraki görevi Crew-3 için uzay aracını 10 Kasım Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatacak.

    spacex

    spacex

    spacex

    199 gün uzayda kalan astronotlar Dünya ya indi #5

    spacex

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir