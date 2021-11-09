SpaceX'in 4 astronotu taşıyan uzay aracı Dragon Endeveaur, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde iniş yaptı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in "Dragon Endeveaur" uzay aracı, 6 aylık görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan astronotlar Shane Kimbrough, Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Akihiko Hoshide, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde indi.

8 SAATLİK YOLCULUK

Dragon Endeveaur'un uzaydan Dünya'ya varışı yaklaşık 8 saat sürdü. İlk etapta uzay istasyonu etrafında dönmeye başlayan uzay aracı, uçuşunun yaklaşık son 1 saatinde Dünya atmosferine girdi.

199 gün uzayda kalan astronotlar Dünya'ya indi - VİDEO

SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da uzaya gönderilen astronotlar, 199 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptı.

SpaceX, bir sonraki görevi Crew-3 için uzay aracını 10 Kasım Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatacak.



