2 Haziran'da HarmonyOS güncellemesi alacak Huawei modelleri

Huawei'nin içinden sızdırılan belgelere göre, şirketin 2 Haziran'da yayınlayacağı HarmonyOS güncellemesini alacak olan ilk akıllı telefon modelleri belli oldu.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, Donald Trump döneminde sert yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye karar vermişti.

Kısa süre önce Çin'deki geliştiriciler için bir test sürümü yayınlayan Huawei, 2 Haziran'da HarmonyOS 2.0 güncellemesini resmen tanıtacak ve telefonlara sunacak.

HARMONYOS 2.0 ALACAK TELEFONLAR

Şirket içinden bilgi sızdıran hesaplardan biri, Çin sosyal ağı Weibo sayfasında güncellemeyi alacak Huawei modellerini paylaştı.

Listeye göre, 2 Haziran'da HarmonyOS 2.0 güncellemesini ilk olarak Huawei P40 ve Mate 40 serisinin yanı sıra; Huawei Mate X2, Nova 8 ve Nova 8 Pro gibi modeller alacak.

Ayrıca Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei MatePad Pro 2 5G gibi tablet modellerine de piyasaya sürüldüğü gün HarmonyOS güncellemesi gelecek.

Paylaşılan listenin tamamında ise şu telefonlar yer alıyor:

Mate 40

Mate 40 Pro

Mate 40 Pro+

Mate 40 RS

Mate X2

P40

P40 Pro

P40 Pro+

Nova 8

Nova 8 pro

MatePad Pro

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu nedenle yukarıdaki telefonların arasına önümüzdeki aylarda birçok telefon katılacak.