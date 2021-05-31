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- 2 Haziran'da HarmonyOS güncellemesi alacak Huawei modelleri
2 Haziran'da HarmonyOS güncellemesi alacak Huawei modelleri
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 16:22
- Güncelleme : 31.05.2021 - 16:34
ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, Donald Trump döneminde sert yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.
Google tarafından android lisansı iptal edilen şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye karar vermişti.
Kısa süre önce Çin'deki geliştiriciler için bir test sürümü yayınlayan Huawei, 2 Haziran'da HarmonyOS 2.0 güncellemesini resmen tanıtacak ve telefonlara sunacak.
HARMONYOS 2.0 ALACAK TELEFONLAR
Şirket içinden bilgi sızdıran hesaplardan biri, Çin sosyal ağı Weibo sayfasında güncellemeyi alacak Huawei modellerini paylaştı.
Listeye göre, 2 Haziran'da HarmonyOS 2.0 güncellemesini ilk olarak Huawei P40 ve Mate 40 serisinin yanı sıra; Huawei Mate X2, Nova 8 ve Nova 8 Pro gibi modeller alacak.
Ayrıca Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei MatePad Pro 2 5G gibi tablet modellerine de piyasaya sürüldüğü gün HarmonyOS güncellemesi gelecek.
Paylaşılan listenin tamamında ise şu telefonlar yer alıyor:
- Mate 40
- Mate 40 Pro
- Mate 40 Pro+
- Mate 40 RS
- Mate X2
- P40
- P40 Pro
- P40 Pro+
- Nova 8
- Nova 8 pro
- MatePad Pro
Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu nedenle yukarıdaki telefonların arasına önümüzdeki aylarda birçok telefon katılacak.