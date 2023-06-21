2 milyar insan etkilenecek! Himalaya buzulları hızla eriyor Himalaya buzullarının 2010'dan bu yana önceki on yıla kıyasla yüzde 65 daha hızlı erimesi, 2 milyar insanın etkilenmesine neden olacak.

AA & Ensonhaber

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle buzulların hızla erimesine neden oluyor.

Himalaya buzullarının 2010'dan bu yana önceki on yıla kıyasla yüzde 65 daha hızlı erimesi ve küresel ısınma nedeniyle azalan kar örtüsü, bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyar kişinin tatlı su kaynağına erişimini olumsuz etkileyebilir.

Sera gazı emisyonlarının hızlı şekilde azaltılmaması halinde 21'inci yüzyılda Himalaya buzulları, hacimlerini yüzde 80 oranında kaybedebilir.

Himalayalar'da gelecek yıllarda artması öngörülen ani sel, çığ ve buzul taşkınları ile buz kaybının hızlanması bekleniyor.

Bu durumun ise dağların çevresinde yaşayan 240 milyon kişinin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer çevre ülkelerdeki 1 milyar 650 milyon insanı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Buzullar, yaklaşık 2 milyar insanın tatlı su kaynağı olan nehirleri besliyor.

Kasabalar sular altında kalıyor

Dağlık bölgelerde yaşayan nüfus, iklim değişikliğinden dünyanın diğer yerlerinde yaşayanlara nazaran çok daha fazla etkileniyor.

İklim değişikliğinin etkileri, bölgede görülmeye de başladı. Yılın başında Hindistan'ın dağ kasabası Joshimath sular altında kalmaya başlamış ve köy sakinleri tahliye edilmişti.