2 milyon kez indirilen zararlı Android uygulamaları

2 milyon kez indirilen zararlı Android uygulamaları

Güvenlik uzmanları, Android işletim sisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

35 zararlı Android uygulaması

Bitdefender tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazasında zararlı yazılım barındıran 35 uygulama tespit edildi. Üstelik bu uygulamaların toplam indirme sayıları 2 milyonu geride bırakmış durumda.

İşte tespit edilen 35 zararlı uygulama:

Walls light - Wallpapers Pack

Big Emoji - Keyboard

Grad Wallpapers - 3D Backdrops

Engine Wallpapers - Live & 3D

Stock Wallpapers - 4K & HD

EffectMania - Photo Editor

Art Filter - Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver - Camera Helper

Photopix Effects - Art Filter

Led Theme - Colorful Keyboard

Keyboard - Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi

My GPS Location

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper - Anime HD

Kendilerini gizliyorlar

Yukarıdaki bazı uygulamalar, kurulduktan sonra ismini ve ikonunu Ayarlar şeklinde değiştiriyor. Böylece kullanıcı tarafından bulunması zorlaşıyor.

Google raporun ardından uygulamaları mağazadan kaldırdı. Ancak yukarıda listelenen ve farklı Ayarlar uygulaması gibi görünen tüm uygulamaları silmenizde fayda var.