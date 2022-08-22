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    2 milyon kez indirilen zararlı Android uygulamaları

    Güvenlik uzmanları, Android işletim sisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 11:27
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    2 milyon kez indirilen zararlı Android uygulamaları

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

    35 zararlı Android uygulaması

    Bitdefender tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazasında zararlı yazılım barındıran 35 uygulama tespit edildi. Üstelik bu uygulamaların toplam indirme sayıları 2 milyonu geride bırakmış durumda.

    google

    İşte tespit edilen 35 zararlı uygulama:

    • Walls light - Wallpapers Pack
    • Big Emoji - Keyboard
    • Grad Wallpapers - 3D Backdrops
    • Engine Wallpapers - Live & 3D
    • Stock Wallpapers - 4K & HD
    • EffectMania - Photo Editor
    • Art Filter - Deep Photoeffect
    • Fast Emoji Keyboard
    • Create Sticker for Whatsapp
    • Math Solver - Camera Helper
    • Photopix Effects - Art Filter
    • Led Theme - Colorful Keyboard
    • Keyboard - Fun Emoji, Sticker
    • Smart Wifi
    • My GPS Location
    • Image Warp Camera
    • Art Girls Wallpaper HD
    • Cat Simulator
    • Smart QR Creator
    • Colorize Old Photo
    • GPS Location Finder
    • Girls Art Wallpaper
    • Smart QR Scanner
    • GPS Location Maps
    • Volume Control
    • Secret Horoscope
    • Smart GPS Location
    • Animated Sticker Master
    • Personality Charging Show
    • Sleep Sounds
    • QR Creator
    • Media Volume Slider
    • Secret Astrology
    • Colorize Photos
    • Phi 4K Wallpaper - Anime HD

    Kendilerini gizliyorlar

    Yukarıdaki bazı uygulamalar, kurulduktan sonra ismini ve ikonunu Ayarlar şeklinde değiştiriyor. Böylece kullanıcı tarafından bulunması zorlaşıyor.

    Google raporun ardından uygulamaları mağazadan kaldırdı. Ancak yukarıda listelenen ve farklı Ayarlar uygulaması gibi görünen tüm uygulamaları silmenizde fayda var.


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