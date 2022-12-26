2. Ramses'in yüzü yeniden canlandırıldı

Antik Mısır'da en güçlü firavun olarak bilinen 2. Ramses'in yüzü, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez, bilimsel yöntemler ile görülebilir hale getirildi.

Eski Mısır'ın firavunu 2. Ramses'in yüzü, doğru yüz rekonstrüksiyonuna izin veren CT yazılımı tarafından oluşturulan yeni ayrıntılı görüntüler sayesinde yeniden hayat buldu.

3 bin 200 yıl aradan sonra yüzü görüldü

Bu yeni bilimsel yöntem ile 3 bin 200 yıl sonra sır perdesi aralandı.

Mısır ve İngiltere'den bilim insanları, 2. Ramses’in yüzünü yeniden oluşturmak için kafatasının 3 boyutlu bir modelini kullanarak firavunun ölüm anında nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak için iş birliği yaptı.

Araştırmacılar, daha sonra yaşlanma sürecini tersine çevirerek, 2. Ramses’İn gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki yüzünü ortaya çıkarmak için zamanı yarım yüzyıl geri aldı. Sonuç, gerçek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramasına dayalı olarak firavunun ilk 'bilimsel yüz rekonstrüksiyonu' oldu.





"Çok yakışıklı bir Mısırlı"

Kafatasının 3 boyutlu modelini oluşturan Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, sonucun 'çok yakışıklı' bir hükümdarı ortaya çıkardığını söyledi.

Saleem, "Yeniden yapılandırılan yüz, 2. Ramses’in belirgin bir burun ve güçlü bir çeneye sahip çok yakışıklı bir Mısırlı olduğunu ortaya çıkardı" diye konuştu.





Antik Mısır'ın en güçlü firavunu olarak biliniyor

Büyük Ramses olarak bilinen II. Ramses MÖ 13. yüzyılda eski Mısır'a hükmetti. Ailesi, Akhenaton'un hükümdarlığından birkaç on yıl sonra iktidara geldi. 2. Ramses, güney Suriye'deki isyanları bastırarak ve Kadeş Savaşı'nda Hititlerle savaşarak Mısır'ın gücünü geri kazandı.

Celile ve Amor'daki kasabaları ele geçirdi, ancak Hititleri yenemeyince MÖ 1258'de bir barış antlaşmasını kabul etti.

2. Ramses'in refahı üstlendiği inşaat miktarıyla ölçülebilir. Önceleri askeri seferler için bir üs olarak Nil deltasında bir şehir inşa etti ve babası tarafından başlatılan Osiris tapınağının inşasına yeniden başladı. Karnak'taki tapınağa eklemeler yaptı ve Luksor'da babası için bir cenaze tapınağını tamamladı. Nubia'da, en ünlüsü Abu Simbel'dekiler olmak üzere altı tapınak inşa etti.

200'den fazla eşi oldu

Diğer taraftan, yaklaşık 90 yıl yaşadığı tahmin edilen 2. Ramses uzun yaşamı süresince birçok kez evlendi. Firavunun 200'den fazla eşi ve çoğu hayatta kalan 100'den fazla çocuğu oldu. İlk eşi ise Abu Simbel'deki tapınaklardan birini adadığı Nefertari'ydi. Bununla birlikte, diplomasi, 2. Ramses'in bazı evliliklerinde de rol oynadı. 2. Ramses, MÖ 1258'de Mısır-Hitit Barış Antlaşması'nın hazırlanmasının ardından bir veya iki Hitit prensesiyle evlendi.