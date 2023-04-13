20 bin dolar sizin olabilir! ChatGPT'de hata bulana büyük ödül var ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, uygulamalarda herhangi bir hata bulanlara 20 bin dolara kadar para ödülü vereceğini duyurdu.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Hata bulana 20 bin dolar

Yapay zeka sohbet robotu GPT-4 ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, bu uygulamalarda herhangi bir hata bulanlara 20 bin dolara kadar para ödülü vereceğini duyurdu.

Küçük sorun tespit edenlere 200 dolardan 6 bin 500 dolara kadar ödül verilecek, daha büyük hata keşfedenler ise 20 bin dolar alacak.

ChatGPT'nin verdiği yanıtlara bağlı oluşan sorunlar yerine, OpenAI API'leri veya bulut bilgi işlem sunucuları, bulut depolama hesapları gibi daha sistemsel konularda keşfedilen hatalar ödüllendirilecek.

Söz konusu hataları tespit edenler, bugcrowd.com/openai adresinden hata başvurusu yapabilecek.