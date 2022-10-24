Petrol
90.36
-1.07%
Euro
18.3419
0.06%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
989.36
-0.11%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.464
0.60%
BTXN Coin
10.30
2.79%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    20 milyon indirilen Android uygulamalarında reklam virüsü tespit edildi

    Güvenlik araştırmacıları, Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 milyon indirilen Android uygulamalarında reklam virüsü tespit edildi

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    McAfee'deki güvenlik araştırmacıları, Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü tespit etti.

    Gizlice reklam gösteriyor

    Söz konusu kötü amaçlı yazılım, reklamları görünmez çerçevelerde veya arka planda yükleyerek gelir elde etmek ve reklamlara otomatik tıklanmasını sağlamak için geliştirildi.

    Toplamda 20 milyon indirilen uygulamalar, telefonlarda performansın düşmesine, cihazın aşırı ısınmasına, yoğun pil kullanımına ve yüksek mobil veri ücretlerine neden olabiliyor.

    google

    McAfee bunları bildirdikten sonra 16 uygulamanın tümü Google Play'den kaldırıldı. Ancak yine de aşağıdaki zararlı uygulamalar, telefonunuza yüklü halde olabilir.

    Telefonunuzda Google Play Protect aktifse bu uygulamaların tümü telefonunuzdan otomatik olarak kaldırılıyor.

    Tespit edilen zararlı uygulamalar şöyle:

    • High-Speed Camera
    • Smart Task Manager
    • Flashlight+ (kr.caramel.flash_plus)
    • K-Dictionary
    • BusanBus
    • Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)
    • Quick Note
    • Currency Converter
    • Joycode
    • EzDica
    • Instagram Profile Downloader
    • Ez Notes
    • com.candlencom.flashlite
    • com.doubleline.calcul
    • Flashlight+ (com.dev.imagevault)

    20 milyon indirilen Android uygulamalarında reklam virüsü tespit edildi #2


    Bandırmasporlu Isaac'ın dili boğazına kaçtı, hastanelik oldu
    3. Sayfa

    Bandırmasporlu Isaac'ın dili boğazına kaçtı, hastanelik oldu

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Suudi Veliaht Prens Selman, Arap Zirvesi'ne katılmayacak
    Dünya

    Suudi Veliaht Prens Selman, Arap Zirvesi'ne katılmayacak

    Görüş Bildir