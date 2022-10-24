20 milyon indirilen Android uygulamalarında reklam virüsü tespit edildi

Güvenlik araştırmacıları, Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü keşfetti.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

McAfee'deki güvenlik araştırmacıları, Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü tespit etti.

Gizlice reklam gösteriyor

Söz konusu kötü amaçlı yazılım, reklamları görünmez çerçevelerde veya arka planda yükleyerek gelir elde etmek ve reklamlara otomatik tıklanmasını sağlamak için geliştirildi.

Toplamda 20 milyon indirilen uygulamalar, telefonlarda performansın düşmesine, cihazın aşırı ısınmasına, yoğun pil kullanımına ve yüksek mobil veri ücretlerine neden olabiliyor.

McAfee bunları bildirdikten sonra 16 uygulamanın tümü Google Play'den kaldırıldı. Ancak yine de aşağıdaki zararlı uygulamalar, telefonunuza yüklü halde olabilir.

Telefonunuzda Google Play Protect aktifse bu uygulamaların tümü telefonunuzdan otomatik olarak kaldırılıyor.

Tespit edilen zararlı uygulamalar şöyle: