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    200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalındı

    Siber güvenlik uzmanları, Twitter'daki 200 milyon kullanıcının e-posta hesapları bilgisinin çalındığını ve yayınlandığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 10:25
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    200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalındı

    Sosyal medya platformlarına yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bir grup bilgisayar korsanı, 200 milyon Twitter kullanıcısına ait e-posta adresini çaldı.

    Siber korsanlar, Twitter'dan çaldıkları -eposta adreslerini internetteki bir hacker forumunda yayınladı.

    Twitter'ın sorunu araştırmak veya düzeltmek için herhangi bir eylemde bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

    Korsanlardan iz yok

    Sızan verileri inceleyen, ihlal bildirim sitesi Have I Been Pwned'in kurucusu Troy Hunt, önemli bir güvenlik ihlali olduğunu, ancak sızıntıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının kimliğine veya konumuna dair hiçbir ipucu olmadığını söyledi.

    Hunt, veri ihlalinin  Elon Musk'ın geçen yıl şirketin mülkiyetini devralmasından önce gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.

    twitter

    400 milyon kullanıcının daha verileri çalınmıştı

    Bir grup bilgisayar korsanı, 400 milyon Twitter kullanıcısına ait telefon numarası ve e-posta adresi gibi kritik verileri içeren dosyayı, geçtiğimiz ay satışa çıkardı.

    Donald Trump ve Ethereum kurucusu Vitalik Buterin gibi önemli isimlerin bilgilerini de içeren veri seti, 2022 yılının başlarında ele geçirildi.

    400 milyon Twitter kullanıcısına ait verileri satmaya çalışan bilgisayar korsanları, bu verileri 2022'nin başında Twitter'daki bir güvenlik açığından faydalanarak elde ettiklerini söylüyor.

    Öte yandan uzmanlar, şimdi çalınan 200 milyon e-posta adresinin, aralık ayında 400 milyon e-posta adresinin ve telefon numarasının çalınması olayıyla farklılk gösterdiğini söyledi.


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