2013 yılında çıkan GTA 5, 150 milyon satış rakamına ulaştı

Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürülen popüler oyun GTA 5'in, 150 milyon satış rakamına ulaştığını duyurdu.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), 8 yıl aradan sonra bile en çok satan oyunlar listesine girmeyi başarıyor.

Özellikle sık sık güncellenen online modu sayesinde oyuncuları oldukça memnun eden oyun, günümüzde 150 milyon satış rakamını geride bıraktı.

GTA Online’ın ayrı bir oyun olarak satışa sunulması ve yeni nesil PlayStation ve Xbox konsolları için geliştirilen yeni GTA 5 versiyonu, bu rakamı ilerleyen aylarda daha da artıracak.

TOPLAM SERİ 350 MİLYON SATTI

GTA 5’in 150 milyon satışa ulaşmasıyla birlikte, tüm GTA serisi 350 milyon satış barajını geçmiş oldu.

Rockstar’ın bir diğer akıllara kazınan serisi Red Dead Redemption ise seri olarak 60 milyona yakın satmıştı.

Tüm bu veriler, şu anda GTA 5'in online moduna odaklanan geliştiricilerin, neden GTA 6 için fazla acele etmediğini bizlere gösteriyor.

YENİLENEN SÜRÜM YAKINDA GELİYOR

Yeni nesil PlayStation ve Xbox konsolları için geliştirilen yeni GTA 5 sürümü, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Ayrıca düzenlenecek kampanyayla PlayStation Plus aboneleri, aylık 1 milyon dolar oyun parası kazanacak ve çeşitli eşyalara sahip olacak. Üstelik bu kampanya, GTA 5'in PS5 özel sürümü yayınlana kadar devam edecek.

GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümünün yayınlanma tarihi yaklaşırken, bir yandan da GTA 6 üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak yeni GTA oyununun çıkış tarihiyle ilgili hala net bir bilgi yok.