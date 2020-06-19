2020'de en çok kullanılan şifre: 123456

2020'de en çok kullanılan şifre: 123456

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre 2019 yılında kullanılan popüler şifreler, bilgisayar korsanlarının ekmeğine yağ sürüyor.

2020 yılında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre; en popüler şifre, geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk 6 ayında da '123456' oldu.

Söz konusu araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor.





2019'DA DA DURUM AYNIYDI

Bir grup güvenlik araştırmacısının yaptığı bir başka araştırmada ise, 2019 yılı içerisinde en yaygın olarak kullanılan şifre ise '12345' oldu.

Oldukça basit olan bu şifre, toplamda 2.8 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı. Listenin ikinci sırasında '123456', üçüncü sırasında ise '123456789' yer aldı.

Listenin geri kalanına baktığımızda “test1”, “asdf”, “qwerty”, “iloveyou” gibi şifreler, yine en çok kullanılanlar arasına girdi.

Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor. Ancak basit şifre kullanan bütün kullanıcılar, çeşitli saldırılarda hedef haline geliyor.