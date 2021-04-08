2020'de bazı ülkeler siber saldırıların yuvası haline geldi

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, 2020'de bazı ülkelerin siber saldırıların yuvası haline geldiğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte internet kullanımının oldukça artması, siber korsanların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayısı ciddi şekilde artış gösterdi.

Özellikle mobil finansal kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan saldırıların coğrafyası çeşitlendi ve kapsamı arttı. Bu durum, saldırganların yöntemlerini ve yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni devreye alınan mobil teknikler; kullanıcıların kimlik bilgilerini, hatta doğrudan hesaplarına erişerek finansal varlıklarını ele geçirmeye odaklanıyor.

2019'da Android bankacılık kötü amaçlı yazılımıyla karşılaşan en yüksek kullanıcı yüzdesine sahip 10 ülke Rusya, Güney Afrika, Avustralya, İspanya, Tacikistan, Türkiye, ABD, İtalya, Ukrayna ve Ermenistan olarak sıralanırken, 2020'de durum tamamen değişti.

2020'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Kaspersky uzmanları, hedeflenen ülkelerin yer değiştirdiğine dikkati çekti. Kategoride uzun süredir lider olan Rusya, 2020'de 7'nci sıraya geriledi. Aynı zamanda 2019'da etkilenen ülkeler listesinde yer almayan Japonya ve Tayvan, hızla yükselerek ilk iki sıraya yerleşti.

"BAZI ÜLKELER SİBER SALDIRI YUVASI HALİNE GELDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, 2020'de birkaç yeni ülkenin siber saldırıların yuvası haline geldiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bunun en açık örneğini Wroba.g bankacılık Truva atı saldırı dalgasıyla karşılaşan Japonya oluşturuyor. Neyse ki bu saldırıların çoğu önlenebiliyor. Bu nedenle kullanıcıları, mobil finansal işlemler gerçekleştirirken ekstra özen göstermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, finansal kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

Yalnızca resmi mağazalar gibi güvenilir kaynaklardan edindiğiniz uygulamaları yükleyin.

Uygulamanın hangi izinleri istediğini kontrol edin. İstenen izin programın işlevleriyle eşleşmiyorlarsa sorgulamanız gerekir.

Mevcut yazılım için en son güncellemeleri ve yamaları düzenli olarak yükleyin.