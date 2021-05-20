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    2020'de tüm hava olayları uzaydan görüntülendi

    Eumetsat, 2020 yılında Dünya'daki hava olaylarının uzaydan görüntülendiği bir video paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 16:41
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    2020'de tüm hava olayları uzaydan görüntülendi

    Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (Eumetsat), Dünya'nın uzaydan görüntünü paylaştı.

    Görüntüler, 2020'de Dünya'daki meteorolojik olayların uzaydan nasıl görüldüğünü gözler önüne seriyor.

    2020'nin tamamına ait görüntüler, hızlandırılarak 3 dakikalık bir video haline getirildi. Görüntülerin oluşturulmasında, Japonya ve Çin'in meteoroloji kurumlarından da destek alındı.

    2020'de tüm hava olayları uzaydan görüntülendi -  VİDEO

    EMTELSAT

    BÜYÜK FIRTINALAR DA VAR

    Eumetsat'ın videosunda, 2020 boyunca bulutların hareketleri görülebiliyor ve meydana gelen büyük fırtınaların isimleri, yönleriyle birlikte gösteriliyor.

    1986 yılında kurulan Eumetsat, 2013 yılından günümüze kadar her yıl hava olaylarını içeren bir video yayınlıyor.

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