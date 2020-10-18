2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok akıllı telefon satan markalar

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok akıllı telefon satan markalar

Counterpoint Research, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok akıllı telefon satan şirketleri açıkladı. İşte üçüncü çeyrekte pazarın hakimi olan telefon markaları.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk 9 aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azaldı. Ancak yine de bazı popüler modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research, Nisan 2020 ile Ağustos 2020 aylarında üreticilerin pazar paylarının karşılaştırıldığı bir rapor yayınladı.

HUAWEI KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

ABD ile yaşadığı sorunlardan oldukça fazla etkilenen Çinli şirket Huawei'nin satışları, 2020 Nisan ayından ağustos ayına kadar yüzde 5 azaldı ve toplam pazar payı yüzde 16'ya geriledi.

Çinli şirket, nisanda lider olduğu akıllı telefon pazarını ağustos ayında Samsung'un arkasında ikinci olarak kapattı.

SAMSUNG LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Huawei'nin kan kaybetmesini fırsat bilen Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, nisan ayından ağustosa kadar satışlarını yüzde 2 artırarak ilk sıraya yerleşti.

Apple ise üçüncü çeyrekte yüzde 12 pazar payını koruyarak üçüncü sırada yer almaya devam etti. Apple'ın ardından yüzde 11'lik pazar payıyla Xiaomi yer aldı.

Uzmanlar, iPhone 12 serisinin satışa çıkmasıyla Apple ve Xiaomi arasındaki yüzde 1'lik farkın daha da büyüyeceği görüşünde.

Nisan ayı sıralaması:

Huawei: %21

Samsung: %20

Appple: %12

Xiaomi: %8

Diğer: %40

Ağustos ayı sıralaması:

Samsung: %22

Huawei: %16

Apple: %12

Xiaomi: %11

Diğer: %40

Son olarak uzmanlar, Huawei'deki bu düşüşün önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve Çinli şirketin 7. sıraya kadar gerileyeceğini söylüyor.