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2021 TikTok karnesi: İşte yılın en popüler 10 şarkısı

2021 TikTok karnesi: İşte yılın en popüler 10 şarkısı

TikTok, 2021 yılının platformda en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke ülke açıklanan en çok dinlenen şarkılar raporunda Türkiye’nin de TikTok’ta en çok dinlenen şarkısı ortaya çıktı.