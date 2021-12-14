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- 2021 TikTok karnesi: İşte yılın en popüler 10 şarkısı
2021 TikTok karnesi: İşte yılın en popüler 10 şarkısı
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 14:30
TikTok platformunda 2021 yılının en popüler şarkıları raporu yayınlandı ve bu raporla birlikte bir dünya haritası üzerinde ülke ülke en popüler şarkı belirtildi.
Rapora baktığımızda Türkiye’nin 2021 yılında TikTok’taki en popüler şarkısı Sefo’nun “Bilmem mi?” parçası olmuş. ABD‘de en popüler şarkı Adderall (Corvette Corvette), Almanya’da ise efsane şarkılardan Rasputin en popüler parça olarak göze çarpıyor.
İşte TikTok’ta 2021 yılının en popüler 10 şarkısı:
1- Masked Wolf – “Astronaut In The Ocean”
2- Måneskin – “Beggin”
3- Popp Hunna – “Adderall (Corvette Corvette)
4- ElyOtto – “SugarCrash!”
5- The Kid Laroi & Justin Bieber – “STAY”
6- Oliver Tree – “Life Goes On”
7- Erica Banks – “Buss It”
8- YungManny – “Clap For Em” ft. Flo Milli & Sada Baby
9- Megan Thee Stallion – “Cognac Queen”
10- Cardi B – “Up” – Megan’s “WAP”