2021'de 5G'li telefonlardan elde edilen gelir 100 milyar doları aşacak

Juniper Research tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2021 yılında 5G destekli akıllı telefonların satışından elde edilecek gelir, 100 milyar dolar barajını aşacak.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Juniper Research tarafından yapılan araştırmaya göre, yıl sonuna kadar 5G destekli akıllı telefonlara olan talep artacak.

GELİR 100 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Tahminlere göre, bu yıl global pazarda 5G destekli akıllı telefon satışından elde edilen gelir yaklaşık 108 milyar dolar olacak ve gelecekte bu rakam hızla artmaya devam edecek.

Yapılan araştırmaya göre, 2025 yılına kadar 5G segmentinin parasal olarak hacmi 337 milyar dolara yükselecek. Ayrıca söz konusu döneme kadar 5G destekli modeller, küresel akıllı telefon pazarındaki toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturacak.

Analistlere göre, 2025 yılına kadar 5G destekli Android telefonlar, iPhone'lara göre yüzde 65 daha ucuz olacak. Dolayısıyla pazarın hakimi 5G destekli Android akıllı telefonlar olacak.