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    2021'de akıllı telefon pazarı 448 milyar dolar gelir elde etti

    Yapılan analizlere göre, 2021 yılında akıllı telefon pazarı 448 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin neredeyse yarısı Apple'ın kasasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:40
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    2021'de akıllı telefon pazarı 448 milyar dolar gelir elde etti

    2017 yılından bu yana düşüşte olan akıllı telefon pazarı, koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar ile birlikte daha da geriledi. Ancak geçtiğimiz yıl, pazarda yeniden hareketlenmeler başladı.

    Yapılan pazar araştırmasına göre, 2021 yılında akıllı telefon pazarı yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi ve kötü gidişata son verdi. Açıklanan rakamlara göre geçen yıl, toplamda 1.39 milyar akıllı telefon satıldı.

    EN ÇOK GELİRİ APPLE ELDE ETTİ

    Yapılan analizlere göre, 2021 yılında akıllı telefon pazarı 448 milyar dolar gelir elde etti. Satışlarda Samsung'un ardından ikinci sırada olan Apple, gelir konusunda ise açık ara önde.

    ABD'li şirket, geçen yıl 196 milyar dolar gelir elde ederek rakiplerine fark atmayı başardı.

    2021 de akıllı telefon pazarı 448 milyar dolar gelir elde etti #1

    Sadece tek bir seri ile rekor kıran Apple’ın ortalama satış fiyatı ise 821 dolar olarak hesaplandı. 72 milyar dolar gelir elde eden Samsung'un ise ortalama satış fiyatı 263 dolar.

    Pazarda 5G telefon satışları yüzde 40 paya ulaşırken, ortalama akıllı telefon fiyatı da 322 dolar seviyesinde.

    apple


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