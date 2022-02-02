2021'de Avrupa'da en çok satan akıllı telefon markaları

2021'de Avrupa'da en çok satan akıllı telefon markaları

2021'de Avrupa akıllı telefon pazarı, yıllık bazda yüzde 8 büyüdü. İşte geçen yıl en çok telefon satan üreticiler..

2021 yılının başlarında etkisini gösteren küresel çip tedarik sorunları, dünya genelindeki akıllı telefon üreticilerine zor anlar yaşatmıştı.

Tüm bu sıkıntılara rağmen, Avrupa akıllı telefon piyasası 2021'de yüzde 8 büyümeyi başardı.

2021'DE AVRUPA'NIN LİDERİ SAMSUNG

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 2021 mali yılı içerisinde Avrupa’da en çok akıllı telefon satışı yapan marka oldu ve 2020'deki liderliğini sürdürdü.

Özellikle orta segmente odaklanan Galaxy A, üst seviye modellerin yer aldığı Galaxy S ve katlanabilir telefonların olduğu Galaxy Fold serileri, bu başarıda önemli bir paya sahip.

Grafik: Üreticilerin, aylara göre pazar paylarındaki değişim.





2021'de Avrupa'da en çok akıllı telefon satan markalar ve pazar payları şu şekilde: