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2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin 2021 yılında PlayStation mağazasından en çok indirdiği oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 14:48
- Güncelleme : 14.01.2022 - 14:58
PlayStation Blog sayfası, 2021 yılı içerisinde PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları yayınladı.
Listeye baktığımızda, aslında pek de şaşırmadığımızı söyleyebiliriz, çünkü her yıl olduğu gibi yine belli başlı oyunlar ilk sıraları kimseye kaptırmadı.
FIFA, Call of Duty ve GTA gibi popüler oyunlar, yine ilk sıralarda karşımıza çıktı. İşte 2021'in en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları...
2021'DE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR PS5
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Battlefield 2042
- Among Us
- Kena: Bridge of Spirits
- FAR CRY 6
- It Takes Two
- Assassin’s Creed Valhalla
2021'DE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR PS4
- FIFA 22
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- The Crew 2
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
- Call of Duty: Vanguard
- The Forest