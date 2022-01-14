2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin 2021 yılında PlayStation mağazasından en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

PlayStation Blog sayfası, 2021 yılı içerisinde PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları yayınladı.

Listeye baktığımızda, aslında pek de şaşırmadığımızı söyleyebiliriz, çünkü her yıl olduğu gibi yine belli başlı oyunlar ilk sıraları kimseye kaptırmadı.

FIFA, Call of Duty ve GTA gibi popüler oyunlar, yine ilk sıralarda karşımıza çıktı. İşte 2021'in en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları...

2021'DE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR PS5

FIFA 22

Call of Duty: Vanguard

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Battlefield 2042

Among Us

Kena: Bridge of Spirits

FAR CRY 6

It Takes Two

Assassin’s Creed Valhalla

2021'DE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR PS4