2021'de en çok kazanan TikTok yıldızları

2021'de en çok kazanan TikTok yıldızları

Son zamanlarda bazı gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen TikTok üzerinden milyon dolarlar kazanan isimler belli oldu. İşte geçtiğimiz yılın en çok kazananları...

Dünyanın en popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, geçtiğimiz yıl yayıncılara milyon dolarlarca para dağıttı.

Forbes tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılında TikTok üzerinden en fazla para kazanan isimler belli oldu.

TikTok'tan en fazla para kazanan 7 isim, 2020'ye göre gelirlerini yüzde 200 oranında artırmayı başardı ve toplamda 55,5 milyon dolar kazandı.

1. CHARLI D'AMELIO

133 milyon takipçi sayısıyla TikTok'un en çok takip edilen ismi olan Charli D'Amelio, 2021'de 17,5 milyon dolar gelir elde ederek TikTok'un en çok kazanan ismi oldu..

2. DIXIE D'AMELIO

TikTok'un en çok takip edilen ismi olan Charli D'Amelio'nun kardeşi Dixie, geçtiğimiz yıl 10 milyon dolar gelir elde etti ve ikinci sırada yer aldı. Dixie'nın takipçi sayısı ise 57 milyon.

3. ADDISON RAE

86 milyon takipçisi olan Addison Rae, geçtiğimiz yıl 8,5 milyon dolar gelir elde etti ve en çok kazanan üçüncü isim olmayı başardı.

4. JOSH RICHARDS VE BELLA POARCH

Geçtiğimiz yıl TikTok'ta en çok kazananlar listesinde dördüncü sırada 5 milyon dolar bireysel kazançlarıyla Josh Richards ve Bella Poarch ikilisi var. Josh Richards 26 milyon, Bella Poarch ise 87 milyon takipçiye sahip.

5. AVANI GREGG VE KRIS COLLINS

4,75 milyon dolarlık bireysel kazançlarıyla Avani Gregg ve Kris Collins, listemizde beşinci sırayı paylaşıyor. Avani Gregg'in 39 milyon, Kris Collins'in ise 42 milyon takipçisi var.

DEV ŞİRKETLERİN CEO'LARINDAN FAZLA KAZANDILAR

Listede yer alan isimlerden bazıları, dünyanın en büyük şirketlerinin başında olan CEO’lardan bile daha fazla para kazandı.

S&P 500 endeksindeki dev şirketlerin CEO’larının ortalama yıllık ücretleri 13,4 milyon dolar iken, TikTok’tan en çok kazanan bazı isimler, bu rakamdan yüzde 30 daha fazla gelir elde etti.