2021'de en hızlı internet kullanan ülkeler açıklandı

Speedtest, yeni yılın ilk mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.

Her ne kadar ülkemizdeki internet kullanıcıları, yavaş internet bağlantısından şikayetçi olsa da dünya genelindeki internet indirme hızlarında artış yaşanıyor.

Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Ocak 2021'e ait hız verilerini paylaştı.

Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.

DÜNYA GENELİ ORTALAMA HIZ 46,74 MBPS

Speedtest verilerine göre Ocak 2021’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 46,74 Mbps, yüklemede 12,49 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 37ms olarak hesaplandı.

Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 96,98 Mbps, yükleme hızı 51,28 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 20ms olarak kayıtlara geçti.

EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

Speedtest verilerine göre ortalama 183,03 Mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 171,26 Mbps ortalama hıza sahip olan Güney Kore izledi. Katar ise, ortalama 170,65 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

En hızlı mobil internete sahip ülkeler:

Birleşik Arap Emirlikleri - 183,03 Mbps

Güney Kore - 171,26 Mbps

Katar - 170,65 Mbps

Çin - 149,68 Mbps

Suudi Arabistan - 115,84 Mbps

Norveç - 107,83 Mbps

Kuveyt - 105,01 Mbps

Avustralya - 104,16 Mbps

Hollanda - 97,84 Mbps

Kanada - 94,55 Mbps

İsviçre - 89,38 Mbps

Lüksemburg - 82,87 Mbps

Bulgaristan - 82,08 Mbps

Tayvan - 75.80 Mbps

İsveç - 74,29 Mbps

Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Singapur, 247,54 Mbps ile dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Hong Kong, 229,45 Mbps ile ikinci, Tayland ise 220,59 Mbps ile üçüncü sırada yer alıyor.

En hızlı genişbant internete sahip ülkeler:

Singapur - 247,54 Mbps

Hong Kong - 229,45 Mbps

Tayland - 220,59 Mbps

Romanya - 198,01 Mbps

Danimarka - 190,32 Mbps

Fransa - 188,03 Mbps

Monako - 187,88 Mbps

İsviçre - 187,08 Mbps

İspanya - 186,06 Mbps

Macaristan - 185,92 Mbps

Lichtenstein - 181.71 Mbps

ABD - 179,06 Mbps

Güney Kore - 174,66 Mbps

Andorra - 173,99 Mbps

Makao - 171,59 Mbps

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

Mobil internet hızında Türkiye, 36,42 Mbps ile 57. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 14,82 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 28ms olarak açıklandı.

Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 30,51 Mbps hız değerinde kalarak 103. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 8,31 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 25ms olarak kayıtlara geçti.