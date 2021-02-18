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    2021'de en hızlı internet kullanan ülkeler açıklandı

    Speedtest, yeni yılın ilk mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 17:51
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    2021'de en hızlı internet kullanan ülkeler açıklandı

    Her ne kadar ülkemizdeki internet kullanıcıları, yavaş internet bağlantısından şikayetçi olsa da dünya genelindeki internet indirme hızlarında artış yaşanıyor.

    Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Ocak 2021'e ait hız verilerini paylaştı.

    Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.

    DÜNYA GENELİ ORTALAMA HIZ 46,74 MBPS

    Speedtest verilerine göre Ocak 2021’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 46,74 Mbps, yüklemede 12,49 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 37ms olarak hesaplandı.

    Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 96,98 Mbps, yükleme hızı 51,28 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 20ms olarak kayıtlara geçti.

    internet

    EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

    Speedtest verilerine göre ortalama 183,03 Mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 171,26 Mbps ortalama hıza sahip olan Güney Kore izledi. Katar ise, ortalama 170,65 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

    En hızlı mobil internete sahip ülkeler:

    Birleşik Arap Emirlikleri - 183,03 Mbps
    Güney Kore - 171,26 Mbps
    Katar - 170,65 Mbps
    Çin - 149,68 Mbps
    Suudi Arabistan - 115,84 Mbps
    Norveç - 107,83 Mbps
    Kuveyt - 105,01 Mbps
    Avustralya - 104,16 Mbps
    Hollanda - 97,84 Mbps
    Kanada - 94,55 Mbps
    İsviçre - 89,38 Mbps
    Lüksemburg - 82,87 Mbps
    Bulgaristan - 82,08 Mbps
    Tayvan - 75.80 Mbps
    İsveç - 74,29 Mbps

    Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor.  Singapur, 247,54 Mbps ile dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Hong Kong, 229,45 Mbps ile ikinci, Tayland ise 220,59 Mbps ile üçüncü sırada yer alıyor.

    En hızlı genişbant internete sahip ülkeler:

    Singapur - 247,54 Mbps
    Hong Kong - 229,45 Mbps
    Tayland - 220,59 Mbps
    Romanya - 198,01 Mbps
    Danimarka - 190,32 Mbps
    Fransa - 188,03 Mbps
    Monako - 187,88 Mbps
    İsviçre - 187,08 Mbps
    İspanya - 186,06 Mbps
    Macaristan - 185,92 Mbps
    Lichtenstein - 181.71 Mbps
    ABD - 179,06 Mbps
    Güney Kore - 174,66 Mbps
    Andorra - 173,99 Mbps
    Makao - 171,59 Mbps

    2021 de en hızlı internet kullanan ülkeler açıklandı #2

    TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

    Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

    Mobil internet hızında Türkiye, 36,42 Mbps ile 57. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 14,82 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 28ms olarak açıklandı.

    Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 30,51 Mbps hız değerinde kalarak 103. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 8,31 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 25ms olarak kayıtlara geçti.

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