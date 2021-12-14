2021'de mobil oyunlara 89.6 milyar dolar harcandı

Sensor Tower, 2021 yılında mobil oyunlar için harcanan paranın 89.6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanıyor.

Sensortower tarafından yapılan araştırmaya göre, 2025’te mobil uygulamalara (oyunlar dahil) yapılan küresel harcama 270 milyar doları geçecek.

2021'DE MOBİL OYUNLARA HARCANAN PARA 89,6 MİLYAR DOLAR

Google Play Store ile App Store'daki veriler ışığında bir araştırma yapan Sensor Tower, 2021 yılında mobil oyunlara 89.6 milyar dolar harcandığını ortaya çıkardı.

Gelirlerde en büyük paya sahip App Store, 52 milyar dolar civarında gelir elde etti. Google Play ise daha büyük bir artış gösterdi ve 37.3 milyar dolar gelir üretmeyi başardı.

Bu gelirlerin yüzde 70 veya 80 civarında bir kısmının geliştiricilere gittiğini de belirtelim.