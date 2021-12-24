Euro
13.5972
5.96%
Dolar
11.8987
5.39%
Altın
692.3850
5.44%
Borsa
1,866.56
3.39%
Bitcoin
616.000
8.00%
BTXN Coin
37.68
0.23%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    2021'de Twitch'te en çok izlenen oyun belli oldu

    Twitch'in 2021 yılı verilerine göre, yılın en fazla izlenen oyunu Grand Theft Auto 5 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2021'de Twitch'te en çok izlenen oyun belli oldu

    Son dönemlerin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, genellikle oyuncular tarafından tercih ediliyor.

    Birçok oyuncunun gelir kapısı haline gelen platform, aynı zamanda izlenme saatleriyle de dikkat çekiyor.

    EN ÇOK GTA 5 İZLENDİ

    Rockstar Games'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı Grand Theft Auto serisinin son oyunu Grand Theft Auto 5, yayınlanmasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen yeni bir rekor daha kırdı.

    Twitch'in açıkladığı bilgilere göre, 2021 yılında Twitch'te en çok izlenen oyun GTA 5 oldu. GTA 5'in toplam izlenme süresi ise 2.1 milyar saati aştı.

    GTA 5'in ardından 1.8 milyar izlenme sayısına ulaşan League of Legends, 2021'de en çok izlenen ikinci oyun olurken, 1 milyar saat ile Fortnite üçüncü sırada yer aldı.

    GTA V

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir