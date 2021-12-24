2021'de Twitch'te en çok izlenen oyun belli oldu

2021'de Twitch'te en çok izlenen oyun belli oldu

Twitch'in 2021 yılı verilerine göre, yılın en fazla izlenen oyunu Grand Theft Auto 5 oldu.

Son dönemlerin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, genellikle oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Birçok oyuncunun gelir kapısı haline gelen platform, aynı zamanda izlenme saatleriyle de dikkat çekiyor.

EN ÇOK GTA 5 İZLENDİ

Rockstar Games'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı Grand Theft Auto serisinin son oyunu Grand Theft Auto 5, yayınlanmasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen yeni bir rekor daha kırdı.

Twitch'in açıkladığı bilgilere göre, 2021 yılında Twitch'te en çok izlenen oyun GTA 5 oldu. GTA 5'in toplam izlenme süresi ise 2.1 milyar saati aştı.

GTA 5'in ardından 1.8 milyar izlenme sayısına ulaşan League of Legends, 2021'de en çok izlenen ikinci oyun olurken, 1 milyar saat ile Fortnite üçüncü sırada yer aldı.