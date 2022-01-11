2021'de uzay görevlerine 92 milyar dolar harcandı

Uzay danışmanlığı şirketi Euroconsult, geçen yıl küresel uzay harcamalarının 92 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Uzaya en çok para harcayan ülke ise ABD oldu.

Geçtiğimiz yıl, başta ABD olmak üzere birçok ülke çeşitli uzay görevleriyle karşımıza çıktı. Bu görevlerde kullanılan araçlar ve ekipmanlar nedeniyle dev harcamalar yapılıyor.

Danışmanlık şirketi Euroconsult, 2021'e yönelik Hükümet Uzay Programları raporunu yayınladı.

UZAYA 92 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Donanımhaber'de yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl uzay sektörü için toplam 92 milyar dolarlık harcama yapıldı. Koronavirüs salgınına rağmen bu rakam, 2020'ye göre yüzde 8 artmış durumda.





Rapora göre, toplam uzay harcamalarının 53 milyar dolarlık kısmını sivil uzay faaliyetleri, 39 milyar dolarlık bölümünü ise savunma alanı oluşturuyor.

UÇUŞ HARCAMALARI ARTMAYA DEVAM EDECEK

Hükümet Uzay Programları'nı mercek altına alan araştırma, uzay uçuşu faaliyetlerine yapılan toplam harcamanın 2015'ten bu yana yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.

Bu alandaki toplam harcamaların 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 110 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

EN ÇOK HARCAMA YAPAN ÜLKELER

Geçtiğimiz yıl küresel uzay harcamalarının yarısından fazlası ABD tarafından gerçekleştirildi. Çin ve Japonya ise en çok harcama yapan diğer ülkeler arasında yer alıyor.